ЄС виділить Україні 30 млн доларів на розвиток регіонів

Варто зауважити, що “Міцні регіони” є однією з трьох угод, яку Кабінет міністрів ухвалив з Європейською комісією 6 жовтня у 2020 році:

Програми ЄС "Міцні регіони" на суму 30 млн євро;

"Механізм розвитку громадянського суспільства України" на суму 20 млн євро;

"Кліматичний пакет для стабільної економіки: (САSЕ) в Україні" на суму 10 млн євро;

"І це є можливим в результаті постійних зусиль з боку Європейського Союзу підтримувати Україну перед лицем гібридних загроз, з якими вона стикається", - зазначає пресслужба.

Зазначається, що вже до 2023 року, проєкт "Міцні регіони" забезпечить мешканців 80 регіонів комфортним та ефективним доступом до місцевих адміністрацій, медичних та соціальних послуг. Зокрема, програма профінансує підтримку КПП у Херсонській області на межі з окупованим Російською Федерацією Кримом, аби створити для українців більш комфортні умови перетину кордону.

"У співпраці з європейськими партнерами ми сподіваємось подолати виклики та поліпшити якість життя наших громадян, покращуючи цей світ разом", - заявили у представництві ЄС.