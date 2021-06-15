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ЄС і США підтримають реформи в Україні

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Вівторок 15 червня 2021 20:42
ЄС і США підтримають реформи в Україні Фото: ЄС і США підтримають реформи в Україні (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати і Європейський союз заявили про готовність підтримати реформи в Україні. Також вони продовжать підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.

Про це йдеться в заяві Європейської Ради, поширеному за підсумками саміту ЄС-США.

"ЄС і США висловили свою рішучість продовжувати підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність східних партнерів ЄС, а також підтримувати шлях реформ в Україні, Грузії та Республіці Молдова", - йдеться в документі.

Нагадаємо, на саміті ЄС-США також було домовлено створити між Брюсселем і Вашингтоном діалог високого рівня щодо Росії.

Крім того, США і ЄС домовилися прискорити вакцинацію від коронавірусу в світі.

Додамо, що напередодні саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.

Раніше повідомлялося, що за підсумками цього саміту Російську Федерацію звинуватили у використанні агресивної і безвідповідальної ядерної риторики.

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