ЄС і США підтримають реформи в Україні
Сполучені Штати і Європейський союз заявили про готовність підтримати реформи в Україні. Також вони продовжать підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України.
Про це йдеться в заяві Європейської Ради, поширеному за підсумками саміту ЄС-США.
"ЄС і США висловили свою рішучість продовжувати підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність східних партнерів ЄС, а також підтримувати шлях реформ в Україні, Грузії та Республіці Молдова", - йдеться в документі.
Нагадаємо, на саміті ЄС-США також було домовлено створити між Брюсселем і Вашингтоном діалог високого рівня щодо Росії.
Крім того, США і ЄС домовилися прискорити вакцинацію від коронавірусу в світі.
Додамо, що напередодні саміт НАТО закликав Росію припинити підтримку бойовиків на Донбасі.
Раніше повідомлялося, що за підсумками цього саміту Російську Федерацію звинуватили у використанні агресивної і безвідповідальної ядерної риторики.