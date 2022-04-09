ЄС виділить 1 млрд євро для підтримки України

Європейська комісія виділить 1 мільярд євро на підтримку України та країн, що приймають біженців, які рятуються від війни після вторгнення Росії.
Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"600 мільйонів з них підуть Україні, українській владі і частково організації Об'єднаних Націй. І 400 мільйонів євро підуть в прикордонні держави, які роблять таку чудову роботу і допомагають біженцям, які прибувають", - сказала вона.
Нагадаємо, вчора президент Єврокомісії, глава європейської дипломатії і прем'єр-міністр Словаччини перебували в Києві з візитом. Також вони відвідали бучу.
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