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ЄС виділив Україні ще 50 млн євро на гуманітарну допомогу

Фото: ЄС виділив Україні ще 50 млн євро на гуманітарну допомогу (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз оголосив про виділення додаткових 50 мільйонів євро гуманітарних коштів для підтримки цивільного населення, постраждалого від війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Фінансування буде спрямоване на "задоволення найбільш нагальних гуманітарних потреб" шляхом надання екстрених медичних послуг, доступу до безпечної питної води, житла та захисту, грошової допомоги та підтримки в боротьбі з гендерним насильством.

Таким чином, загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на війну досяг 143 мільйонів євро.

"В умовах, коли мільйони людей знаходяться в русі або в пастці в зонах активних бойових дій, потреби України вже величезні. Тепер ми повинні бути готові до подальшого посилення безжальних атак Росії на Україну, особливо на Сході", - заявив єврокомісар з кризового управління Янез Ленарчич.

Він підкреслив, що нова допомога допоможе людям у важкодоступних районах, позбавленим доступу до охорони здоров'я, води та електрики, а також тим, хто був змушений бігти, залишивши все позаду.

"Україна, ми з тобою", - додав єврокомісар.

Війна в Україні триває вже 53 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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