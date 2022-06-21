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ЄС виділив ще 600 млн на продовольчу безпеку

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія прийняла рішення виділити ще 600 млн євро для уникнення продовольчої кризи в світі. Кошти будуть виділені на додаток до пакету ЄС у розмірі 3 млрд євро для забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.

"Росія блокує поставки мільйонів тонн зерна, якого відчайдушно потребує весь світ. Щоб допомогти нашим партнерам, ми мобілізуємо ще 600 мільйонів євро, щоб уникнути продовольчої кризи та економічного шоку", - написала вона.

Нагадаємо, раніше ЄС виділив африканським країнам фінансову допомогу в розмірі 1,8 млрд євро.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що війну проти України вже відчули мільйони африканських сімей.

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