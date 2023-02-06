ЕС вводит "ценовые потолки" для нефтепродуктов из РФ, а торги ОВГЗ бьют рекорды

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Ведущие западные центральные банки были для рынков главными генераторами новостей на прошлой неделе, ведь это была неделя заседаний регуляторов, их решений по ставкам и коммуникациям с рыночным сообществом. Сюрпризов по ставкам не было. Как и ожидалось большинством прогнозистов, ФРС подняла ставки на 25, а ЕЦБ и Банк Англии на 50 базовых пунктов.

По большому счету, не было особых сюрпризов ни от центробанковских официальных заявлений, ни от выступлений перед прессой руководителей регуляторов. Центральные банки до сих пор озабочены высокой инфляцией и настроены продолжить повышение ставок, пока инфляция не достигнет восприимчивых уровней. Впрочем, кажется, трейдерам очень хотелось услышать что-то очень положительное, особенно после того, как экономисты начали улучшать мрачные прогнозы на этот год, и рынки охватили надежды, что все же в этом году обойдется без рецессии.

И, конечно, им удалось услышать эти положительные нотки в прогнозах, прежде всего, признания того, что инфляция идет на убыль. Итак, решили рынки, центральные банки действительно должны сбавить темпы повышения ставок и даже начать их понижение еще в этом году. Как следствие – стремительное ралли как акций, так и облигаций.

Это совсем не совпадает с планами самой ФРС, глава которой еще раз подтвердил, что снижения ставок в 2023 году не предвидится. К концу недели фьючерсные котировки предусматривали среднюю ставку ФРС в 4,4% в конце года по сравнению с прогнозом 5,1% самой ФРС. Кажется, пока такая большая разница во взглядах не особо беспокоит центральный банк. Даже несмотря на быстрый рост рыночных активов с начала года, общие финансовые условия остаются более жесткими, чем в 2021 году, а ФРС продолжает выжидать накопления их сдерживающего эффекта для экономики и инфляции.

Ралли внезапно закончилось в пятницу, когда вышли январские данные о занятости в США и резко испортили настроения. Разница между фактическим и прогнозным ростом количества занятых оказалась настолько огромной (517 против 185 тысяч), что возникли подозрения о возможной ошибке в данных.

Уровень безработицы тоже показал впечатляющий рекорд – 3,4%, самый низкий уровень с 1969 года. Следовательно, еще одно красноречивое свидетельство перегретого рынка занятости, поощряющее ФРС к дальнейшему "закручиванию гаек".

Несмотря на пятничные распродажи, большинство фондовых индексов осталось в плюсе по итогам недели, в частности, S&P 500 прибавил солидные 1,6%. А вот американские казначейские облигации не выдержали давления и потеряли все доходы за неделю: в итоге дополнительные 2 б.п. для доходностей десятилетних и 9 б.п. для доходностей двухлетних бумаг. На этой неделе переосмысление рынками более строгих перспектив роста ставок может продолжиться.

Для сырьевых рынков ключевым событием стало введение в действие "ценовых" потолков ЕС против российских нефтепродуктов. Пока, наверное, никто не может определить последствия для топливных цен. Неспособность логистики и производителей нефтепродуктов быстро приспособиться может привести к росту цен. Впрочем, переориентация соответствующих товарных потоков и накопление запасов европейских потребителей уже продолжалась некоторое время, так что начало работы "потолков" может и наоборот вызвать падение цен на нефтепродукты.

Наблюдатели сходятся только в том, что Россия не сможет полностью избежать экономических потерь, несмотря на попытки переориентировать поставки на азиатские рынки. А пока под давлением бегства от рисков и роста коммерческих запасов цены на нефть Brent на прошлой неделе упали почти на 8%.

Значительным же событием для Украины на прошлой неделе стал саммит ЕС-Украина в Киеве, к которому привлеклась многочисленная и солидная делегация европейских политических лидеров. Саммит дал положительные сигналы о жесткой поддержке блоком Украины, а также о некотором ускорении выполнения плана действий евроинтеграционного процесса. Впрочем, это никак не отразилось на котировках украинских евробондов, стоимость которых осталась в диапазоне 20-25 центов на доллар: очевидно, что инвесторов гораздо больше беспокоят более интенсивные боевые действия.

В то же время, иностранцы продолжают быть очень активными на вторичном рынке ОВГЗ, который на прошлой неделе установил по торговым объемам новый рекорд – 13,2 млрд гривен. По-прежнему этой активности способствуют желание нерезидентов как можно быстрее репатриировать средства после открытия такой возможности с 1 апреля, а также стремление украинских банков оперативно покрыть часть обязательных резервов с помощью специальных ОВГЗ.

На валютном наличном рынке на прошлой неделе гривня незначительно укрепилась до 39,6-40,3 гривен/доллар, в то время как на межбанковском рынке активность выросла и нуждалась в увеличении интервенций НБУ.