ЕС ввел санкции против пророссийских политиков и организаций в Молдове

Совет Европейского Союза ввел ряд индивидуальных санкций против пророссийских лиц и организаций, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Как сообщается, под санкции попали семь человек и три организации, ответственные за действия, "направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости, а также демократии, верховенства права и стабильности Молдовы".

В частности, новые санкции направлены против близких соратников беглого олигарха Илана Шора. В список вошли лидеры и члены организаций, являющихся правопреемниками запрещенной политической партии "Шор".

Отмечается, что некоторые из лиц принимали активное участие в схемах подкупа избирателей во время президентских выборов и конституционного референдума по вступлению в ЕС в 2024 году, а также во взяточничестве с целью коррупции нескольких политиков Молдовы.

Также под санкции ЕС попала компания "A7", которая имеет "многочисленные связи с Москвой и связана с попытками повлиять на президентские выборы и конституционный референдум 2024 года по вступлению в ЕС".

Кроме того, Совет ЕС внес в список политический блок "Победа", основанный Шором и причастный к распространению ложной информации и схем подкупа избирателей.

В список был внесен также Культурно-образовательный центр Молдовы "за содействие вмешательству в президентские выборы 2024 года".

"Учитывая сегодняшнее внесение в списки, ограничительные меры ЕС, связанные с действиями, дестабилизирующими Республику Молдова, применяются к 23 физическим и 5 организациям", - отметили в Совете ЕС.