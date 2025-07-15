ua en ru
Вт, 15 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ЕС ввел санкции против пророссийских политиков и организаций в Молдове

Вторник 15 июля 2025 18:50
UA EN RU
ЕС ввел санкции против пророссийских политиков и организаций в Молдове Фото: ЕС ввел санкции против пророссийских политиков и организаций в Молдове (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет Европейского Союза ввел ряд индивидуальных санкций против пророссийских лиц и организаций, ответственных за действия, направленные на дестабилизацию Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Как сообщается, под санкции попали семь человек и три организации, ответственные за действия, "направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости, а также демократии, верховенства права и стабильности Молдовы".

В частности, новые санкции направлены против близких соратников беглого олигарха Илана Шора. В список вошли лидеры и члены организаций, являющихся правопреемниками запрещенной политической партии "Шор".

Отмечается, что некоторые из лиц принимали активное участие в схемах подкупа избирателей во время президентских выборов и конституционного референдума по вступлению в ЕС в 2024 году, а также во взяточничестве с целью коррупции нескольких политиков Молдовы.

Также под санкции ЕС попала компания "A7", которая имеет "многочисленные связи с Москвой и связана с попытками повлиять на президентские выборы и конституционный референдум 2024 года по вступлению в ЕС".

Кроме того, Совет ЕС внес в список политический блок "Победа", основанный Шором и причастный к распространению ложной информации и схем подкупа избирателей.

В список был внесен также Культурно-образовательный центр Молдовы "за содействие вмешательству в президентские выборы 2024 года".

"Учитывая сегодняшнее внесение в списки, ограничительные меры ЕС, связанные с действиями, дестабилизирующими Республику Молдова, применяются к 23 физическим и 5 организациям", - отметили в Совете ЕС.

Санкции ЕС за дестабилизацию Молдовы

Напомним, 30 мая 2023 года Евросовет утвердил санкции против физических лиц, которые подрывают или угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, или демократии, верховенству закона, стабильности или безопасности в стране.

Под ограничениями уже находятся молдавские олигархи-беглецы Владимир Плахотнюк и Илан Шор, депутат пророссийской партии "Шор" Марина Таубер и не только.

В феврале 2024 года Совет ЕС ввел санкции против еще шести человек и одной военизированной организации из-за действий, направленных на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Молдова Санкции против России
Новости
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Ультиматум Трампа. Пойдет ли Путин на уступки после новых угроз США
Аналитика
Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Испытано в бою. Почему Украине стоит открыть экспорт оружия