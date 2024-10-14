ЕС ввел санкции против Ирана за ракеты для России: в список попали три авиакомпании

ЕС ввел санкции против семи физических лиц, включая замминистра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари. Также в списке:

Бехнам Шахриари - чиновник "Кудс 190" Корпуса стражей исламской революции, участвующее в материально-технических аспектах передачи оружия, в том числе ракет и снарядов;

Али Шадмани - заместитель координатора центрального штаба Корпуса стражей исламской революции, в течение последних лет неоднократно активно рекламировал обороноспособность Ирана, включая беспилотники и ракеты, в частности в России;

Али Джафарабади - командующий космической дивизией аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, участвует в разработке иранской ракетной программы;

Мехди Гогердчиан - управляющий директор компании Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), зарегистрированной в ЕС, принимает участие в иранской программе БПЛА;

Реза Хосрави Могаддам - военный атташе посольства Ирана в России;

Сеид Мир Ахмад Нушин - директор организации аэрокосмической промышленности, зарегистрированной в ЕС, принимает участие в ракетной программе Ирана.

Также в санкционный список Евросоюз попали семь компаний. Ограничения ввели против трех иранских авиакомпаний (национального перевозчика Iran Air и Saha Airlines, Mahan Air), а также четырех промышленных и транспортных компаний (Basamad Electronic Pouya Engineering Co., Iran Alumina Company, Shahid Haj Ali Movahed Research Center, Teyf Tadbir Engineering Company).

Санкции вступают в силу немедленно. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию ЕС, их активы блокируются. Компаниям также грозит блокировка активов. Европейскому бизнесу запрещены какие-либо контакты с ними.