RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

ЕС ввел санкции против Ирана за ракеты для России: в список попали три авиакомпании

Фото: ЕС ввел санкции против Ирана за передачу ракет России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский Союз ввел санкции против Ирана из-за поставки ракет России. В список попали иранские чиновники, фирмы и три авиакомпании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал ЕС.

ЕС ввел санкции против семи физических лиц, включая замминистра обороны Ирана Сейеда Хамзе Галандари. Также в списке:

  • Бехнам Шахриари - чиновник "Кудс 190" Корпуса стражей исламской революции, участвующее в материально-технических аспектах передачи оружия, в том числе ракет и снарядов;
  • Али Шадмани - заместитель координатора центрального штаба Корпуса стражей исламской революции, в течение последних лет неоднократно активно рекламировал обороноспособность Ирана, включая беспилотники и ракеты, в частности в России;
  • Али Джафарабади - командующий космической дивизией аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции, участвует в разработке иранской ракетной программы;
  • Мехди Гогердчиан - управляющий директор компании Iran Aircraft Manufacturing Industries (HESA), зарегистрированной в ЕС, принимает участие в иранской программе БПЛА;
  • Реза Хосрави Могаддам - военный атташе посольства Ирана в России;
  • Сеид Мир Ахмад Нушин - директор организации аэрокосмической промышленности, зарегистрированной в ЕС, принимает участие в ракетной программе Ирана.

Также в санкционный список Евросоюз попали семь компаний. Ограничения ввели против трех иранских авиакомпаний (национального перевозчика Iran Air и Saha Airlines, Mahan Air), а также четырех промышленных и транспортных компаний (Basamad Electronic Pouya Engineering Co., Iran Alumina Company, Shahid Haj Ali Movahed Research Center, Teyf Tadbir Engineering Company).

Санкции вступают в силу немедленно. В рамках санкций физическим лицам запрещен въезд на территорию ЕС, их активы блокируются. Компаниям также грозит блокировка активов. Европейскому бизнесу запрещены какие-либо контакты с ними.

Передача иранских ракет России

В сентябре западные СМИ сообщили, что Иран мог передать России партию ракет. Речь идет о баллистических ракетах малой дальности, вероятно, Fath 360.

Позже в США подтвердили поставки Тегераном ракет Москве. Однако Иран пытается отрицать это, а Россия вообще не комментирует.

США и Британия уже ввели дополнительные санкции против Ирана. Сегодня, 14 октября, министры стран ЕС согласовали ограничения против Тегерана.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияИранСанкции против РоссииСанкции против ИранаРакеты