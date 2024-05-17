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ЕС ввел санкции против "Голоса Европы" и еще трех российских СМИ

Фото: ЕС ввел санкции против "Голоса Европы" и еще трех российских СМИ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Страны-члены ЕС ввели санкции против четырех российских СМИ, запретив им вещание и публикации на территории Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Санкции ввели против таких российских СМИ:

  • "Голос Европы";
  • "РИА Новости";
  • "Известия";
  • "Российская газета".

Как отметили в Еврокомиссии, Россия принимает участие в непрерывной и согласованной пропаганде, а также в действиях по манипулированию информацией, нацеленных на гражданское общество в ЕС и соседних странах, серьезно искажая и манипулируя фактами.

"Эти пропагандистские акции были направлены через ряд СМИ, постоянно или косвенно контролируемых руководством Российской Федерации. Такие действия представляют значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности ЕС", - добавили в Еврокомиссии.

Санкции ЕС против России

Европейский союз ввел уже 13 пакетов санкций против России за ее вторжение в Украину.

В начале апреля вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис сообщил, что в ЕС начали подготовку 14-го пакета санкций против России. В него войдут, в частности, ограничения на импорт СПГ.

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ЕвросоюзСанкции против России