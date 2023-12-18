ЕС ввел 12-й пакет санкций против России

"В этом 12-м пакете мы предлагаем мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину. Наше сообщение четкое, как я уже заявлял, когда возглавлял неформальный Совет иностранных дел в Киеве: мы остаемся непоколебимыми в своей преданности". Украине и будем поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Что вошло в новый пакет санкций

Российские алмазы

Накладывается запрет на прямой или косвенный импорт или перевозку алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы происхождением из России, алмазы, экспортируемые из России, алмазы, следующие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

Запрет также распространяется на ювелирные изделия с русскими бриллиантами.

В санкционный список были добавлены 29 организаций, поддерживающих военно-промышленный комплекс России в ее войне против Украины. Некоторые из них относятся к третьим странам и вовлечены в обход торговых ограничений, или являются российскими организациями, вовлеченными в разработку, производство и поставку для военно-промышленного комплекса России электронных компонентов.

Продлен запрет на транзит для товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС в третьи страны через территорию России.

Будут введены более жесткие правила введения ограничения цен на нефть. Также усиленный механизм обмена информацией позволит лучше идентифицировать суда и организации, совершающие обманчивые действия, такие, как перемещение с судна на судно.

Совет решил ввести правила уведомления о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы сделать их продажу и экспорт более прозрачными. Речь, в частности, об употребляемых транспортных средствах, которые могут быть использованы для уклонения от запрета на импорт российской сырой или нефтепродуктов и ограничения цен на G7.

Сегодняшнее решение добавляет Швейцарию в список стран-партнеров, применяющих набор ограничительных мер по импорту чугуна и стали из России.

Индивидуальные списки

Кроме экономических санкций, Совет решил включить в список значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Блокировка Австрией санкций против РФ

12 декабря послы Европейского союза не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Принятие решения помешала Австрия, поскольку Вена потребовала от Украины исключить банковскую группу Raiffeisen Bank International из перечня международных спонсоров войны.

Банк не продал свой бизнес после вторжения России в Украину и продолжил работу на российском рынке. В феврале Управление по контролю за иностранными активами США начало расследование операций RBI в России, частично оккупированных территориях Украины и Сирии.

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