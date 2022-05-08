ЄС може ввести заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту, - WSJ

Зазначається, що заборона на страхування є частиною шостого пакета санкцій, які чиновники ЄС готують проти Росії.

Директор компанії Frontline Ltd., яка володіє одним із найбільших у світі танкерних флотів, Дарс Барстад зазначив, що таке рішення фактично заблокує доступ Росії до нафтових ринків.

"Насправді це було б дуже сильною перешкодою для експорту російської нафти", - зазначив він.

За словами Барстада, після введення заборони компаній здебільшого будуть відмовлятися перевозити російську нафту, оскільки не зможуть застрахувати судна від загроз для навколишнього середовища.

Варто нагадати, що таку тактику Європа використала десять років тому для скорочення експорту іранської нафти, щоб змусити Тегеран вести переговори щодо своєї ядерної програми.