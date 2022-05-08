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ЄС може ввести заборону на страхування суден, які перевозять російську нафту, - WSJ

Фото: ЄС обговорює заборону на страхування суден, що перевозять нафту з РФ (flick com)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз обговорює можливість введення заборони на страхування суден, що перевозять нафту з Росії. Такий крок значно обмежить доступ РФ до світового ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що заборона на страхування є частиною шостого пакета санкцій, які чиновники ЄС готують проти Росії.

Директор компанії Frontline Ltd., яка володіє одним із найбільших у світі танкерних флотів, Дарс Барстад зазначив, що таке рішення фактично заблокує доступ Росії до нафтових ринків.

"Насправді це було б дуже сильною перешкодою для експорту російської нафти", - зазначив він.

За словами Барстада, після введення заборони компаній здебільшого будуть відмовлятися перевозити російську нафту, оскільки не зможуть застрахувати судна від загроз для навколишнього середовища.

Варто нагадати, що таку тактику Європа використала десять років тому для скорочення експорту іранської нафти, щоб змусити Тегеран вести переговори щодо своєї ядерної програми.

Раніше ми повідомляли, що Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії, який, ймовірно, включатиме нафтове ембарго.

Проте не всі країни ЄС готові до такого кроку. Зокрема, Угорщина вже заявила, що не підтримає ембарго.

Водночас Словаччина та Болгарія запевнили, що виступають за введення заборони на російську нафту, але просять більший перехідний період.

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НафтаЕвросоюзСанкції проти Росії