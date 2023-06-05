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В ЕС ввели санкции против россиян, причастных к аресту Кара-Мурзы

Фото: российский политик-оппозиционер Владимир Кара-Мурза (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Европейский союз ввел санкции против девяти россиян, причастных к заключению российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный вестник Европейского Союза.

Под санкции оказались заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, директор АНО "Независимый эксперт" Даниил Михеев.

Кроме этого, в списке оказались судья Хамовницкого районного суда Диана Мищенко, судья Басманного суда Елена Ленская, судьи Мосгорсуда Илья Козлов и Сергей Подопригоров, начальник СИЗО-5 Дмитрий Комнов.

Активы указанных лиц подлежат замораживанию. Также им запрещен въезд в страны Евросоюза.

"Сегодняшнее решение о санкциях еще раз демонстрирует решимость Европейского союза солидаризироваться со всеми подвергающимися судебному преследованию, тюремному заключению или запугиванию за то, что борется за права человека и говорит правду", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Дело Кара-Мурзы

После начала полномасштабного вторжения российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза не уехал из России. Весной прошлого года критика Путина задержали по делу о "фейках". Позже против него возбудили еще два уголовных дела и обвинили в "государственной измене".

Суд в Москве 17 апреля 2023 г. вынес приговор оппозиционеру. Кара-Мурзу приговорили к 25 годам за решеткой за "фейки о российской армии".

Санкции за арест критика Путина

При заключении Кара-Мурзы ряд стран ввели санкции против России. В частности, Великобритания и Литва.

Евросоюз также заявил о намерении ввести санкции против виновных в аресте критики российского диктатора. По данным СМИ, речь идет о заместителе министра юстиции России Олеге Свириденко, четырех российских судей, начальнике тюрьмы и трех других российских чиновниках.

Список подсанкционных лиц был сформирован в Брюсселе еще на прошлой неделе, но Венгрия заблокировала санкции из-за российского замминистра.

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Санкции против России