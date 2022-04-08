ЄС ввів п'ятий пакет санкцій проти Росії: нові обмеження

Європейський союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти Росії за збройну агресію проти України. Він включає ембарго на імпорт російського вугілля і ряд інших обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.
Повідомляється, що п'ятий пакет включає ряд заходів, покликаних посилити тиск на російський уряд і економіку, а також обмежити ресурси Кремля для ведення війни.
"Ці санкції були прийняті після звірств, скоєних російськими збройними силами в Бучі та інших місцях, що знаходяться під російською окупацією. Мета наших санкцій - зупинити безрозсудну, нелюдську і агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які приймають рішення в Кремлі, що їх незаконна агресія дорого обходиться", - зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
П'ятий пакет санкцій включає:
Крім того, введено санкції проти компаній, продукція яких зіграла роль у вторгненні до України, ключових олігархів і бізнесменів, кремлівських чиновників, пропагандистів, а також членів сімей підсанкційних осіб.
Також вводиться повна заборона на операції з чотирма ключовими російськими банками, на частку яких припадає 23% ринку банківського сектора Росії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС ввів санкції проти дочок Путіна - Катерини Тихонової та Марії Воронцової.
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