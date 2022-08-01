RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Євросоюзі набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії

Фото: в ЄС набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії (flickr.com/libereurope)
Автор: Константин Широкун

У Євросоюзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Міра була включена в п'ятий пакет санкцій, який був прийнятий на початку квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської комісії.

До прийняття п'ятого пакета санкцій країни Європейського Союзу щорічно купували у підприємств з Російської Федерації вугілля на 8 млрд доларів.

Нагадаємо, в Мінфіні США заявили, що обмеження х цін на російську нафту має набути чинності до грудня, одночасно з введенням обмежень Європейського Союзу на страхування цього товару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяСанкції проти РосіїКримінальна справа