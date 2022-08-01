В Євросоюзі набула чинності заборона на імпорт вугілля з Росії

У Євросоюзі 1 серпня набуло чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Міра була включена в п'ятий пакет санкцій, який був прийнятий на початку квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європейської комісії.

До прийняття п'ятого пакета санкцій країни Європейського Союзу щорічно купували у підприємств з Російської Федерації вугілля на 8 млрд доларів.

Нагадаємо, в Мінфіні США заявили, що обмеження х цін на російську нафту має набути чинності до грудня, одночасно з введенням обмежень Європейського Союзу на страхування цього товару.

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