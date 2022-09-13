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ЄС навряд чи обмежить ціну на російський газ, - The Guardian

Фото: ЄС відмовився від стелі цін на російський газ (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Єврокомісія відмовиться від введення верхньої межі цін на російський газ, але наполягає на введенні податків на "надлишковий" прибуток енергетичних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Проект постанови про "інструмент аварійного електропостачання" не містить обмежень на ціни на російський газ або імпортний газ, оскільки минулого тижня держави-члени не змогли домовитися про обмеження.

Очікується, що ЄС стягуватиме непередбачені податки з високих прибутків компаній, що працюють на викопному паливі, з окремим обмеженням доходів виробників електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю.

Очікується, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн опублікує план Європи по боротьбі зі зростаючими цінами на електроенергію в середу.

Остаточний текст ще може змінитися, але проект показує сумніви Єврокомісії в отриманні достатньої підтримки з боку країн-членів ЄС.

Держави-члени ЄС, які імпортують великі обсяги газу з Росії, в тому числі Угорщина, Словаччина та Австрія, висловилися проти стелі цін на російський газ, оскільки побоюються, що Кремль зупинить всі поставки газу, ввергнувши їх країни в рецесію. Президент Росії Володимир Путін вже пригрозив припинити експорт енергоносіїв до Європи, якщо такий план буде узгоджений.

Близько десятка країн, включаючи Францію та Польщу, хотіли б встановити верхню межу цін на весь імпортований газ, що вони вважають найкращим способом стримування зростання цін. Єврокомісія не відчуває ентузіазму з приводу цієї ідеї, оскільки побоюється, що ЄС програє країнам, готовим платити більше на висококонкурентному ринку зрідженого природного газу.

Нідерланди і Данія насторожено ставляться до будь-якої цінової межі, в той час як Німеччина побоюється, що обмеження цін на російський газ викличе розбіжності.

Оскільки держави-члени розділені, комісія, що відповідає за розробку юридичних пропозицій ЄС, вживає заходів, що об'єднують клуб з 27 членів.

Нагадаємо, міністри енергетики країн ЄС 9 вересня не змогли прийти до єдиної думки щодо ліміту цін на російський газ, однак Євросоюз продовжить консультації з цього питання.

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Ціна на газ