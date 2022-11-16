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В ЕС уверены, что Россия несет прямую ответственность за ракетный удар по Польше, - посол

Фото: в ЕС заявили, что РФ несет ответственность за падение ракет в Польше (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Все страны Европейского союза уверены, что Россия несет прямую ответственность за ракетный удар по Польше, приведший к гибели мирных жителей.

Об этом заявил посол Польши в ЕС Анджей Садось, сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольское издание WNP.

"Все страны-участницы подчеркнули, что Россия несет прямую ответственность за вчерашнюю трагедию, за гибель двух граждан Польши. Это результат российской агрессии против Украины", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что вчерашняя трагедия в Польше является прямым следствием массированного ракетного обстрела Украины и инфраструктуры. При этом посол заявил, что ракетный удар был и является темой номер один в ЕС, в том числе и на заседании Комитета постоянных представителей.

"Все страны-члены выразили свою полную поддержку и солидарность с польским правительством и польскими властями в текущей ситуации", - сказал он.

Напомним, что вчера в Польше вблизи границы с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что ракеты, вероятно, были российскими.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к инциденту причастна Россия.

При этом в США полагают, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО.

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