В ЕС уверены, что Россия несет прямую ответственность за ракетный удар по Польше, - посол

"Все страны-участницы подчеркнули, что Россия несет прямую ответственность за вчерашнюю трагедию, за гибель двух граждан Польши. Это результат российской агрессии против Украины", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что вчерашняя трагедия в Польше является прямым следствием массированного ракетного обстрела Украины и инфраструктуры. При этом посол заявил, что ракетный удар был и является темой номер один в ЕС, в том числе и на заседании Комитета постоянных представителей.

"Все страны-члены выразили свою полную поддержку и солидарность с польским правительством и польскими властями в текущей ситуации", - сказал он.

Напомним, что вчера в Польше вблизи границы с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека. Польские СМИ заявили, что ракеты, вероятно, были российскими.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к инциденту причастна Россия.

При этом в США полагают, что в Польше могла упасть ракета украинской ПВО.

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