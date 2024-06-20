ЕС впервые ввел санкции против российского газа, ударив по СПГ, - Bloomberg

Эти меры нацелены на теневой российский танкерный флот, перевалку сжиженного природного газа, а также компании в третьих странах, включая Китай, которые помогают Кремлю обойти предыдущие торговые ограничения.

Пакет - 14-й по счету со времени начала полномасштабной войны России против Украины - включает в себя:

Запрет на перевалку российского СПГ в третьи страны через ЕС, включая запрет на услуги по перегрузке, а также перевалку с судна на судно и с судна на берег.

Запрет на предоставление инвестиций, услуг и товаров для новых проектов СПГ в России.

Санкции в отношении дюжины судов, входящих в так называемый "теневой флот" России, используются для обхода ценового ограничения на нефть и других торговых мер.

Запрет фирмам из ЕС, работающим за пределами России, напрямую подключаться к системе SPFS, эквивалентной Swift, центрального банка России, а также запрет на транзакции с котирующимся на бирже фирмами, использующими систему для обхода санкций.

Запрет операторам ЕС совершать сделки с перечисленными банками, которые позволяют торговать технологиями и товарами, используемыми в оружии или необходимыми для его производства.

Ограничение торговли с десятками новых листингов, включая компании в Китае, Турции и Индии.

Ограничения для политических партий, аналитических центров и медиа-провайдеров принимать российские источники финансирования

Усиление проверок и комплексной проверки, требуемых от компаний ЕС, чьи товары все еще доставляются в Россию, часто через сети посредников, включающие дочерние компании и субподрядчиков.

Экспортный контроль на большее количество химикатов, марганцевой руды, пластмасс, электроники и землеройной техники, которые могут быть использованы в военных целях, а также ограничения на импорт гелия.

Ужесточение мер в отношении существующих ограничений на воздушные и автомобильные перевозки, а также новые меры контроля за регистрацией российских прав интеллектуальной собственности в ЕС и импортом украинских культурных ценностей, которые могли быть разграблены Россией.

Теперь пакет должен быть официально принят государствами-членами, прежде чем он вступит в силу, и в ходе этого процесса он все еще может измениться.