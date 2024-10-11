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ЕС впервые выдал визы дезертирам из армии РФ, один из них был на войне в Украине, - BBC

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Европейский Союз впервые выдал визы группе российских дезертиров. Они уже подали запрос на убежище во Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным издания, один из получателей визы – участвовал в войне против Украины. Другие - кадровые офицеры, двое мобилизованных, избежавших командировки на фронт.

СМИ пишет, что для выдачи визы европейским властям важна была "ярко выраженная последовательная, антивоенная позиция, а не только сам факт дезертирства". Известно, что все шестеро дезертиров добрались до Франции, и уже начали процедуру получения убежища.

Интересно и то, что в прошлом году Национальный суд Франции по правам на убежище вынес постановление, которым подтвердил право российских дезертиров и уклонян на получение убежища.

Дезертирство в русской армии

Ранее мы писали о том, что уровень дезертирства в русской армии стал рекордным с начала войны. В частности, в марте этого года российские суды для военнослужащих обвинили 684 человека за дезертирство, что является рекордным показателем.

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