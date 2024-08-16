В ЕС упало количество новых китайских электромобилей: Bloomberg узнало причину

Китайские электромобили теряют позиции в Европейском союзе. Это произошло вскоре после введения повышенной пошлины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Пошлины, которые были введены Европейским Союзом в июне этого года, замедлили приток китайских электромобилей. Количество новых электромобилей, которые китайские автопроизводители зарегистрировали в ЕС в прошлом месяце, упало на 45% по сравнению с июнем.

Издание также отметило, что количество новых автомобилей, возможно, было преувеличено автопроизводителями, которые спешили доставить электромобили дилерам до того, как дополнительные сборы вступили в силу.

"В июне мы увидели огромный толчок китайских производителей к опустошению запасов... Это, вероятно, вызвало сжигание инвентаря", - сказал независимый автомобильный аналитик Маттиас Шмидт.

Отметим, что временные тарифы, которые повышают импортные пошлины до 48%, призваны защитить важную отрасль ЕС от китайских конкурентов, которые пользуются структурными преимуществами в ключевых сферах, таких как технология производства аккумуляторов, которые получили выгоду от государственных субсидий.

Напомним, что с июля этого года размер пошлины для китайских электромобилей в ЕС вырос, в частности, для автопроизводителей: