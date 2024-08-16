В ЕС упало количество новых китайских электромобилей: Bloomberg узнало причину
Китайские электромобили теряют позиции в Европейском союзе. Это произошло вскоре после введения повышенной пошлины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Пошлины, которые были введены Европейским Союзом в июне этого года, замедлили приток китайских электромобилей. Количество новых электромобилей, которые китайские автопроизводители зарегистрировали в ЕС в прошлом месяце, упало на 45% по сравнению с июнем.
Издание также отметило, что количество новых автомобилей, возможно, было преувеличено автопроизводителями, которые спешили доставить электромобили дилерам до того, как дополнительные сборы вступили в силу.
"В июне мы увидели огромный толчок китайских производителей к опустошению запасов... Это, вероятно, вызвало сжигание инвентаря", - сказал независимый автомобильный аналитик Маттиас Шмидт.
Отметим, что временные тарифы, которые повышают импортные пошлины до 48%, призваны защитить важную отрасль ЕС от китайских конкурентов, которые пользуются структурными преимуществами в ключевых сферах, таких как технология производства аккумуляторов, которые получили выгоду от государственных субсидий.
Напомним, что с июля этого года размер пошлины для китайских электромобилей в ЕС вырос, в частности, для автопроизводителей:
- BYD Co.,
- Geely Automotive Holdings Ltd.,
- SAIC Motor Corp. Ltd.
Это связано с тем, что китайские производители электромобилей все более тесно продвигались в Европу на фоне внутренней ценовой войны и многолетнего лидерства в этой сфере.
В ответ на такие ограничения в Китае заговорили о введении тарифов до 25% на импортные автомобили автопроизводителей ЕС и США.
Более того, Китай объявил о контроле над экспортом некоторого авиационного оборудования и технологий.
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