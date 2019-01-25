ЄС внесе Саудівську Аравію в "чорний список" фінансування тероризму, - Reuters

Фото: прапор ЄС (РБК-Україна)

Це рішення було прийнято на тлі посилення міжнародного тиску на Саудівську Аравію після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі

Європейська комісія додала Саудівську Аравію в проект списку країн ЄС, які представляють загрозу для блоку через слабкий контроль над фінансуванням тероризму та відмиванням грошей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Це рішення було прийнято на тлі посилення міжнародного тиску на Саудівську Аравію після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві в Стамбулі 2 жовтня.

У цей список входять 16 країн, включаючи Іран, Ірак, Сирію, Афганістан, Ємен і Північну Корею.

Нагадаємо, радника принца-спадкоємця Саудівської Аравії Сауд аль-Кахтані звільнили з посади глави медіацентру королівського суду після висунення проти нього звинувачень в організації вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Але Reuters дізналися, що він продовжує виконувати свої обов'язки, не дивлячись на звільнення.

Раніше повідомлялося, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

У Туреччині також є матеріали у справі про вбивство Хашкаджі, які суперечать висновкам прокуратури Саудівської Аравії. Зокрема в Туреччині спростували висновки саудівської прокуратури про те, що журналіст помер від смертельної дози наркотиків.