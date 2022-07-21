RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС вніс до списку санкцій російський Сбербанк і мотоклуб "Нічні вовки"

Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз вніс до сьомого пакета санкцій проти Росії один з найбільших банків країни Сбербанк, а також мотоклуб "Нічні вовки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля в Twitter.

"Сьогодні ми робимо ще один крок, щоб обмежити можливості Росії продовжувати фінансувати свою агресію проти України. Ми фактично забороняємо найзначніший експорт Росії після енергоносіїв - російське золото", - заявив він.

За словами європейського дипломата, ЄС також продовжив "звільнення операцій з продажу сільськогосподарської продукції та передачі нафти в треті країни".

"ЄС робить все можливе, щоб ми змогли подолати глобальну продовольчу кризу, що насувається. Росія повинна припинити бомбити поля і сховища України і блокувати порти", - написав Боррель.

Він також підкреслив, що ЄС розширив персональний список санкцій.

"Сьогодні ми включаємо в список ще один великий російський банк, Сбербанк, а також додаємо нових осіб, які беруть участь у неспровокованій агресії Росії проти України, таких як військові чиновники, мотоклуб "Нічні вовки" і дезінформаторів", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну.

Новий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти Сбербанку і розширення персональних санкцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзРосійська ФедераціяВійна Росії проти України