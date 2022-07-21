ЄС вніс до списку санкцій російський Сбербанк і мотоклуб "Нічні вовки"

"Сьогодні ми робимо ще один крок, щоб обмежити можливості Росії продовжувати фінансувати свою агресію проти України. Ми фактично забороняємо найзначніший експорт Росії після енергоносіїв - російське золото", - заявив він.

За словами європейського дипломата, ЄС також продовжив "звільнення операцій з продажу сільськогосподарської продукції та передачі нафти в треті країни".

"ЄС робить все можливе, щоб ми змогли подолати глобальну продовольчу кризу, що насувається. Росія повинна припинити бомбити поля і сховища України і блокувати порти", - написав Боррель.

Він також підкреслив, що ЄС розширив персональний список санкцій.

"Сьогодні ми включаємо в список ще один великий російський банк, Сбербанк, а також додаємо нових осіб, які беруть участь у неспровокованій агресії Росії проти України, таких як військові чиновники, мотоклуб "Нічні вовки" і дезінформаторів", - додав він.