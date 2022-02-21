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ЄС вніс до списку санкцій ще п'ять осіб за організацію виборів в окупованому Криму

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Брюссель, Понеділок 21 лютого 2022 19:01
ЄС вніс до списку санкцій ще п'ять осіб за організацію виборів в окупованому Криму Фото: ЄС розширив санкційний список за організацію виборів в окупованому Криму (naslovi.eu)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський союз розширив санкційний список за проведення виборів до Державної думи РФ на території окупованого Криму. Під обмеження потрапили п'ять осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

"Рада (ЄС - ред.) прийняла сьогодні обмежувальні заходи в рамках існуючих санкцій щодо ще п'яти осіб за активну підтримку дій і проведення політики, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - йдеться в релізі.

Відзначається, що в санкційний список внесені депутати Держдуми і члени виборчої комісії:

  • Андрій Черняк - депутат;
  • Леонід Бабашов - депутат;
  • Тетяна Лобач - депутат;
  • Ніна Фаустова - голова "виборчої комісії" Севастополя
  • Олександр Чмихалов - заступник голови "виборчкому" Севастополя.

Таким чином, на цей момент в санкційний список ЄС включені 193 людини і 48 організацій. Активи цих осіб організацій заморожені, їм заборонений в'їзд до країн Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти Росії.

Відзначимо, в січні в Сенат США внесли проєкт нових санкцій проти Росії на випадок військового вторгнення в Україну. У списку тепер числиться і російський президент Володимир Путін.

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