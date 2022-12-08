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ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные на оккупированной части Украины и Грузии

Фото: ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные на оккупированной части Украины и Грузии (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Совет Европейского Союза принял решение не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейского совета.

"Сегодня Совет ЕС принял решение не принимать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины и практику выдачи российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Оно также учитывает одностороннее решение РФ признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Таким образом, российские документы на поездку не будут приниматься как действующие документы для получения виз или для пересечения границ Шенгенской зоны.

Сообщается, что российские документы, выданные таким образом, уже не признаются или находятся в стадии непризнания в странах ЕС.

"Принятое сегодня решение призвано установить общий подход, обеспечить надлежащее функционирование внешних границ и общую визовую политику, а также защитить безопасность стран-членов ЕС", - добавили в Европейском совете.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в оккупированном Скадовском районе Херсонской области работники почты прекратили доставку выплат пенсионерам. Оккупанты заставляют пожилых людей получать гражданство России для получения пенсий в отделениях почты.

Также ранее мы писали, что российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию жителей Мелитополя. За отказ от паспорта РФ захватчики угрожают людям увольнением.

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