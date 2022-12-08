ЕС не будет признавать паспорта РФ, выданные на оккупированной части Украины и Грузии

"Сегодня Совет ЕС принял решение не принимать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это решение является ответом на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию России против Украины и практику выдачи российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Оно также учитывает одностороннее решение РФ признать независимость грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии в 2008 году.

Таким образом, российские документы на поездку не будут приниматься как действующие документы для получения виз или для пересечения границ Шенгенской зоны.

Сообщается, что российские документы, выданные таким образом, уже не признаются или находятся в стадии непризнания в странах ЕС.

"Принятое сегодня решение призвано установить общий подход, обеспечить надлежащее функционирование внешних границ и общую визовую политику, а также защитить безопасность стран-членов ЕС", - добавили в Европейском совете.