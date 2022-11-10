ЕС не будет признавать документы, выданные в оккупированных регионах Украины и Грузии

Совет ЕС и Европейский Парламент намерены не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

"Сегодня Председательство Совета ЕС и Европейский Парламент достигли предварительного согласия по решению не признавать российские документы для путешествий, выданные в Украине и в Грузии. Согласованный текст должен быть окончательно принят Советом ЕС и Европарламентом перед прохождением формальной процедуры принятия", - говорится в сообщении.

Российские документы для путешествий, выданные на этих территориях, или лицам, проживающим во временно оккупированных РФ регионах Украины или в отделённых территориях Грузии, не будут принимать в качестве действительных документов для путешествий, в частности, при получении виз.