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ЕС не будет признавать документы, выданные в оккупированных регионах Украины и Грузии

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Брюссель, Четверг 10 ноября 2022 17:38
ЕС не будет признавать документы, выданные в оккупированных регионах Украины и Грузии Фото: ЕС не будет признавать документы, выданные в оккупированных регионах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Совет ЕС и Европейский Парламент намерены не признавать российские документы, выданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

"Сегодня Председательство Совета ЕС и Европейский Парламент достигли предварительного согласия по решению не признавать российские документы для путешествий, выданные в Украине и в Грузии. Согласованный текст должен быть окончательно принят Советом ЕС и Европарламентом перед прохождением формальной процедуры принятия", - говорится в сообщении.

Российские документы для путешествий, выданные на этих территориях, или лицам, проживающим во временно оккупированных РФ регионах Украины или в отделённых территориях Грузии, не будут принимать в качестве действительных документов для путешествий, в частности, при получении виз.

Ранее мы писали, что Европейский Союз осудил незаконную "частичную" мобилизацию, которую Россия проводит на территории временно оккупированного Крыма, а также кампанию призыва в российскую армию, которая с сегодняшнего дня началась на украинском полуострове.

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