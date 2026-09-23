В ЕС признали "усталость" от санкций против РФ: изменят ли механизм их принятия

По мнению Домбровскиса, для всех членов ЕС крайне важно сохранять единство и не ослаблять давление на Москву, ведь именно этого добивается Кремль.

"Понятно, что после почти пяти лет войны ощущается определенная усталость. Однако мы с самого начала обязались поддерживать Украину столько, сколько потребуется, продолжать давить на Россию столько, сколько потребуется, и важно придерживаться этого курса", - подчеркнул еврокомиссар.

Призыв Домбровскиса раздался после того, как Франция добилась исключения российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков ЕС.

Что важно понимать, Латвия блокировала решение об исключении указанных бизнесменов из списка санкционов. Однако под давлением Парижа страна отозвала свое вето.

Как известно, для принятия санкционных решений ЕС необходима поддержка всех 27 государств-членов.

На фоне последних событий журналисты поинтересовались у Домбровскиса, есть ли возможность изменить механизм принятия санкций ЕС, чтобы для этого больше не требовалось единодушие.

Такую идею ранее обсуждали, в частности, Германия и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Еврокомиссар заявил, что это действительно возможно, однако быстро изменить этот механизм не получится. Для этого необходимо внести изменения в договоры ЕС, а они, в свою очередь, нуждаются в единодушном одобрении всех 27 стран.

По мнению Домбровскиса, странам Европы нужно продемонстрировать политическую волю для дальнейшей поддержки Украины и усиления экономического давления на Россию.

"В такой ситуации... единственный выход - это усилить давление на Россию... Понятно, что Путин и Россия не остановятся сами. Их нужно остановить", - подытожил еврокомиссар.