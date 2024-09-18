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В ЕС определили новый приоритет санкций против России

Фото: ЕС обозначил новый приоритет санкций против России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Новое направление санкционной деятельности ЕС - изучение финансовых учреждений, которые поддерживают потоки военной продукции в Россию, а также потоки продукции, производимой в Юго-Восточной Азии западными дочерними компаниями.

Об этом заявил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.

"Значительная часть продукции, проходящей через Китай, производится дочерними предприятиями западных компаний в Юго-Восточной Азии", - заявил глава санкционного комитета ЕС, выступая на мероприятии в Брюсселе.

ЕС ввел серьезные санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

"Мы смотрим, какие финансовые учреждения финансируют поставки военной продукции в Россию... США сделали это с большим эффектом. Мы начинаем собирать информацию и сравнивать записи", - додавил О'Салливан.

Напомним, 23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против России. Новый пакет охватывает около 400 субъектов - российских предприятий и компаний из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), работающих в стратегически важных для РФ секторах экономики и вовлеченных в схемы поставок в обход санкций. Также США существенно усилили меры по сфере экспортного контроля.

Последний пакет дал моментальный эффект: ряд банков Грузии и Казахстана приостановили переводы через российскую платежную систему "Золотая Корона".

 

ЕС принял 14 пакетов санкций против РФ. В конце июня был принят очередной пакет санкций, который задел российских пропагандистов, актеров, певцов, а также сотрудников российских спецслужб ФСБ.

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