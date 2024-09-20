В ЕС определяются с судьбой украинских беженцев после 2026 года: детали

В странах Евросоюза под временной защитою находятся более 4,5 млн украинцев. В ЕС обсуждают поддержку украинцев после марта 2026 года и другие формы разрешения на пребывание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Свобода" еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.
Число украинцев со временной защитой в ЕС растет в течение последних 18 месяцев – примерно на 10 тысяч человек в неделю. Часть людей также возвращаются в Украину, рассказала еврокомиссар.
Говоря о будущем украинцев в Европе после марта 2026 года, когда истечет срок действия временной защиты, Илва Йоханссон отметила, что поддержка будет продолжаться.
"Эта война экзистенциальна для Украины, но также – для Европы. И мы будем рядом с Украиной, сколько потребуется. Это значит, конечно, если нужно, – принимать украинцев. Мы будем продолжать это делать. Но также надо сказать, что директива о временной защите является временным законодательством. Поэтому нам нужно рассмотреть и другие формы разрешения на пребывание", - сказала она.
Еврокомиссар отметила, что в ЕС обсуждается возможность изменения временного статуса для украинцев на постоянный.
"Это то, что мы сейчас обсуждаем вместе с государствами-членами. Думаю, есть две стороны этой истории. У нас есть украинцы, которые хотели бы остаться в ЕС и иметь стабильное разрешение на пребывание в Евросоюзе. У нас есть другие, которые готовятся вернуться в Украину, и нам также нужно поддержать тех, кто хочет это сделать и стать частью ее восстановления. Поэтому мы должны подготовиться к обоим случаям", - отметила топ-чиновник.
По словам Илвы Йоханссон, страны ЕС очень активны в этой дискуссии, чтобы прийти к общеевропейскому решению. Обсуждается также вопрос, чтобы период проживания под временной защитой учитывался, когда человек будет подаваться на постоянное проживание.
Временная защита предусматривает коллективную защиту, которую предоставляют большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в страну проживания.
Люди, на которых распространяется временная защита, имеют равные права на всей территории ЕС. В частности, речь идет о поддержке проживания, доступе к рынку труда, образованию и медицинской помощи. Такой механизм уменьшает нагрузку на системы убежища стран, потому что заявления не нужно рассматривать в индивидуальном порядке.
В то же время, программы поддержки людей, пользующихся временной защитой, отличаются и определяются властями стран.
Напомним, мы писали, что Совет Европейского Союза (ЕС) принял решение о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года.
Также мы писали, в какие страны ЕС больше всего едут украинские беженцы по данным Евростата. Больше украинцев находятся в Германии, Польше и Чехии.
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