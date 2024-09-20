В ЕС определяются с судьбой украинских беженцев после 2026 года: детали

Что будет с украинскими беженцами в ЕС после 2026 года

Число украинцев со временной защитой в ЕС растет в течение последних 18 месяцев – примерно на 10 тысяч человек в неделю. Часть людей также возвращаются в Украину, рассказала еврокомиссар.

Говоря о будущем украинцев в Европе после марта 2026 года, когда истечет срок действия временной защиты, Илва Йоханссон отметила, что поддержка будет продолжаться.

"Эта война экзистенциальна для Украины, но также – для Европы. И мы будем рядом с Украиной, сколько потребуется. Это значит, конечно, если нужно, – принимать украинцев. Мы будем продолжать это делать. Но также надо сказать, что директива о временной защите является временным законодательством. Поэтому нам нужно рассмотреть и другие формы разрешения на пребывание", - сказала она.

Еврокомиссар отметила, что в ЕС обсуждается возможность изменения временного статуса для украинцев на постоянный.

"Это то, что мы сейчас обсуждаем вместе с государствами-членами. Думаю, есть две стороны этой истории. У нас есть украинцы, которые хотели бы остаться в ЕС и иметь стабильное разрешение на пребывание в Евросоюзе. У нас есть другие, которые готовятся вернуться в Украину, и нам также нужно поддержать тех, кто хочет это сделать и стать частью ее восстановления. Поэтому мы должны подготовиться к обоим случаям", - отметила топ-чиновник.

По словам Илвы Йоханссон, страны ЕС очень активны в этой дискуссии, чтобы прийти к общеевропейскому решению. Обсуждается также вопрос, чтобы период проживания под временной защитой учитывался, когда человек будет подаваться на постоянное проживание.

Временная защита в ЕС

Временная защита предусматривает коллективную защиту, которую предоставляют большой группе перемещенных лиц, прибывающих в ЕС и не имеющих возможности вернуться в страну проживания.

Люди, на которых распространяется временная защита, имеют равные права на всей территории ЕС. В частности, речь идет о поддержке проживания, доступе к рынку труда, образованию и медицинской помощи. Такой механизм уменьшает нагрузку на системы убежища стран, потому что заявления не нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

В то же время, программы поддержки людей, пользующихся временной защитой, отличаются и определяются властями стран.