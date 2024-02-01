ЕС решил не размораживать средства Венгрии в обмен на одобрение 50 млрд для Украины, - Reuters

Дипломаты сообщили, что обмен на "зеленый свет" от Венгрии на помощь Украине "блок не взял на себя обязательств по выделению миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, но замороженных Брюсселем из-за опасений по поводу прав человека и верховенства закона в стране".

Дипломаты отметили, что передача Украине 50 млрд евро предусматривает ежегодное обсуждение пакета и возможность его пересмотра через два года "в случае необходимости".

Саммит ЕС

Одной из главных тем сегодняшнего саммита в Брюсселе была попытка достичь соглашения по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на четыре года. Пакет был заблокирован со стороны Венгрии во время саммита ЕС 1 декабря.

Несмотря на все, лидеры ЕС уже одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что создание Фонда для Украины является четким сигналом того, что надежды российского диктатора Владимира Путина "переждать" решимость Украины и мира напрасны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.