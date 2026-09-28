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У ЕС возникли вопросы к финансированию Украины: что не устраивает партнеров

09:09 28.09.2026 Пн
2 мин
aimg Милан Лелич aimg Анастасия Никончук
У ЕС возникли вопросы к финансированию Украины: что не устраивает партнеров Иллюстративное фото: Европарламент (GettyImages)
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Европейские партнеры ожидают от Украины большей конкретики относительно финансовых потребностей и обращают внимание на внутренние проблемы страны. При этом в Верховной Раде считают, что необходимые решения в итоге удастся принять.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Черная полоса. Как Украина переживет осень и зиму и ждать ли коллапса экономики".

Европе нужна конкретика

По словам собеседника РБК-Украина в Кабмине, рассчитывать на безусловное финансирование Украине не стоит. Одной из проблем он назвал отсутствие четкого перечня финансовых потребностей государства и необходимых объемов средств.

Европейские партнеры, по его словам, ожидают от Киева выполнения собственных обязательств даже в условиях кризиса. При этом Украина продолжает акцентировать внимание на необходимости дополнительного финансирования.

Коррупционные скандалы

Еще одной проблемой собеседник назвал последние коррупционные скандалы с участием высокопоставленных чиновников. По его словам, напрямую на объемы финансирования они не влияют, однако формируют негативный фон в европейских столицах.

При этом европейские страны больше заинтересованы в том, чтобы выделять средства на закупку Украиной вооружений у самих европейских производителей, чем направлять их на социальные расходы, в частности зарплаты учителям и пенсионные выплаты.

Собеседники издания в парламенте считают, что в итоге Верховная Рада сможет принять большинство необходимых законов, а Украине удастся свести концы с концами до конца года.

Напоминаем, что директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович отметил, что настроения украинцев становятся более апатичными, при этом Киев заметно отличается от других городов страны уровнем тревожности.

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