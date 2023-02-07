RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС возник конфликт из-за утечки информации о визите Зеленского в Брюссель, - СМИ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ЕС вспыхнули взаимные обвинения среди официальных лиц после утечки информации о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Брюсселе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как пишет издание, за около двое суток до обсуждаемой поездки в Брюссель о визите президента сообщили итальянские СМИ, а также объявили на странице Европейской народной партии в Twitter, однако публикация позже была быстро удалена.

Президент Европейского совета Шарль Мишель считает Европарламент ответственным за утечку информации. Его спикер не подтвердил и не опроверг информацию о визите, однако заявил об открытом приглашении.

"Этот скандал ставит в затруднительное положение президента Европарламента Роберту Метсолу, чьих должностных лиц обвиняют в утечке информации. Она также является членом группы ЕНП, которая коротко освещала этот визит", - добавляет издание.

Отмечается, что спор показывает то, как институты ЕС пытаются продемонстрировать солидарность с Украиной и поддержку президенту.

"Отдельно дипломаты ЕС заявили, что Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен соревнуются, чтобы продемонстрировать поддержку Украины. Оба они радостно говорили о перспективах вступления Украины в ЕС. Но многие государства-члены утверждают, что лидеры ЕС должны смягчить свою публичную риторику, чтобы не вызывать надежды на скорое присоединение к блоку", - добавляет The Guardian.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным Belga, президент Украины посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза, который запланирован на 9 и 10 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВладимир Зеленский