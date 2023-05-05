RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС требуют привлечь Россию к ответственности за экоцид в Украине

Фото: Россию хотят привлечь к ответственности за экоцид (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Европейский союз призвали привлечь к уголовной ответственности Россию за преступление экоцида во время вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейский социально-экономический комитет.

На пленарном заседании социально-экономический комитет призвал Европейский союз задокументировать и оценить последствия вторжения России в Украину на окружающую среду, чтобы содействовать справедливому послевоенному обновлению окружающей среды в Украине.

"Социально-экономический комитет вместе с Европейским парламентом призывает признать экоцид уголовным преступлением по законодательству ЕС. СЭК считает, что это поможет привлечь Россию к ответственности за ее действия в Украине и предотвратить подобные экологические катастрофы в будущем", – говорится в заявлении комитета.

По данным, которые приводит социально-экономический комитет ЕС, российская агрессия привела к уничтожению больших площадей лесов, загрязнению воздуха и воды. Отмечается, что на Украину приходится 35% биоразнообразия Европы.

Ранее мы писали, что в Украине будут судить впервые за преступление экоцида . Под суд пойдут два работника предприятия из Хмельницкой области.

Напомним, в Черном море в апреле зарегистрировали более сотни погибших дельфинов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЭкологическая катастрофа