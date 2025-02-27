ЕС потребует от Индии прекратить поставки России запрещенных товаров для войны

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Индию обсудит вопрос предотвращения попадания в Россию запрещенных технологий. Индия является вторым после Китая поставщиком товаров двойного назначения.

Об этом заявил Киммо Ляхдевирта, посол Финляндии в Нью-Дели сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Посол заявил, что индийские компании не должны обходить санкции, поставляя России такие товары, как электроника, которая имеет коммерческое и военное применение. Это обязанность "ответственной нации" - не допустить, чтобы Москва получила эти товары, которые могут быть использованы в ее войне с Украиной, сказал он в интервью.

Фон дер Ляйен и другие должностные лица ЕС также обсудят более широкий доступ на рынок и высокие тарифы Индии на такие товары, как автомобили и вино, в рамках текущих переговоров по соглашению о свободной торговле, сообщил журналистам ранее на этой неделе представитель ЕС. Поездка продлится до 28 февраля.

"Высокие тарифы в Индии, безусловно, вызывают беспокойство у ЕС", - сказал Ляхдевирта, добавив, что видит позитивную динамику в расширении торговли. Однако он сказал, что торговая сделка маловероятна без существенного снижения тарифных и нетарифных барьеров. Переговоры по торговому соглашению возобновились в 2022 году после девятилетнего перерыва.

В октябре представители ЕС и Индии по санкциям встретились, чтобы изучить способы предотвращения поставок материалов двойного назначения в Россию.

Россия является важнейшим торговым партнером Индии, выступая одним из ее крупнейших источников оружия и сырой нефти. Нью-Дели не осудил Россию за вторжение в Украину, хотя и выступал за диалог и дипломатию для прекращения войны.

Индия и ЕС работают вместе над устранением нарушений санкций, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел на брифинге в Нью-Дели в четверг. Министерство торговли Индии проверяет информацию, предоставленную ЕС.