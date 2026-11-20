ЕС вызовет представителя России из-за ударов по посольствам в Киеве
Евросоюз вызовет представителя России из-за ударов по Киеву, в результате которых повреждено несколько посольств. ЕС также усилит помощь Украине и давление на Москву, чтобы вынудить ее завершить войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на верховную представительницу ЕС по иностранным делам Каю Каллас в соцсети X.
Каллас обратила внимание, что атака на Киев совпала с участием Путина в саммите АТЭС в Китае.
"Пока Путин шел по красной дорожке в Шэньчжэне, российские удары попали в Киев и повредили несколько европейских и неевропейских посольств", - написала она.
По ее словам, дипломатические учреждения защищает международное право, а Россия ежедневно демонстрирует пренебрежение к нему.
Евросоюз вызовет представителя России при ЕС. Также, по словам Каллас, Брюссель ужесточит помощь Украине и давление на Россию.
19 ноября россияне дважды атаковали Киев дронами. На Подоле загорелись квартиры, погиб 26-летний парень, еще четыре человека пострадали. Российский боеприпас попал позади посольства Нидерландов, обломки дрона были обнаружены на территории МИД Украины, а взрывной волной повредило окна Владимирского собора.
В тот же день на саммите АТЭС в Шэньчжэне Трамп провел встречу с Путиным, в начале которой назвал его своим другом.