Евросоюз вызовет представителя России из-за ударов по Киеву, в результате которых повреждено несколько посольств. ЕС также усилит помощь Украине и давление на Москву, чтобы вынудить ее завершить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на верховную представительницу ЕС по иностранным делам Каю Каллас в соцсети X.

Каллас обратила внимание, что атака на Киев совпала с участием Путина в саммите АТЭС в Китае.

"Пока Путин шел по красной дорожке в Шэньчжэне, российские удары попали в Киев и повредили несколько европейских и неевропейских посольств", - написала она.

По ее словам, дипломатические учреждения защищает международное право, а Россия ежедневно демонстрирует пренебрежение к нему.

Евросоюз вызовет представителя России при ЕС. Также, по словам Каллас, Брюссель ужесточит помощь Украине и давление на Россию.