В ЕС отреагировали на выборы в Словакии, где победила антиукраинская партия

Местные выборы в Словакии, где больше всего голосов получила антиукраинская партия, являются проявлением воли избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Боррелля на пресс-конференции в Киеве.

"Это результат свободных выборов, как это происходит в любой стране Европейского Союза", - сказал он.

Боррель отметил, что голосование - это воля избирателей, добавив, что не может комментировать их результаты.

При этом он подчеркнул, что к этому моменту с самого начала полномасштабной войны все страны-члены ЕС демонстрировали единство в поддержке Украины.

"Я думаю, что Путин был очень удивлен тем, что все члены ЕС объединились вокруг поддержки Украины, что мы смогли утвердить многие санкционные пакеты один за другим, а также создать инструменты финансирования и поддержки Украины", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что такая поддержка поступает ежедневно.

"И это свидетельство единства внутри Евросоюза, даже тех членов, которые воспринимают это неохотно. Они выражают какие-либо сомнения, но они продолжают свою поддержку. Они отдают свои голоса за поддержку Украины", - добавил Боррель.

Выборы в Словакии

30 сентября в Словакии прошли местные выборы. Больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Второе место заняла проевропейская политсила "Прогрессивная Словакия", которая выступает за поддержку Украины в войне против России, а на третьем месте оказалась политическая сила HLAS Пеллегрини. Она может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами.

Почему выборы в Словакии важны для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.