ЕС отправит в Китай своего представителя: возьмется за "нерешенными вопросами"

Евросоюз на следующей неделе отправит в Китай своего спецпредставителя. Он займется "нерешенными вопросами".

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Заместитель генсекретаря Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора на следующей неделе отправится в Пекин. Представитель продолжит переговоры с китайской стороной по "нерешенным вопросам".

Боррель во время своего трехдневного визита в Пекин заявил, что отношения ЕС с Китаем не зависят от других стран. Выступая перед студентами университета, европейский дипломат отметил, что доверие к Китаю "подорвано" из-за позиции Пекина по войне РФ против Украины.

По мнению Борреля, европейцы считают, что Китай "возможно не использует свое сильное влияние, чтобы убедить Россию прекратить эту агрессию".

"Мы считаем, что Китай должен приложить значительные усилия, чтобы убедить народ Украины, что Китай не является союзником России в этой войне. Я думаю, что Китай должен увеличить гуманитарную помощь Украине", - сказал глава дипломатии ЕС.

Позиция Китая по войне

Китайские власти официально заявляют, что занимают нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Также ранее Пекин был заподозрен в поставках оружия в Россию. Однако Китай опровергает эту информацию.

Китай также не оказывает Украине помощи, а войну называет "конфликтом". За полтора года полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин говорили всего один раз.

Однако Пекин заявил о своем желании быть миротворцем и представил свой "мирный план", хотя его раскритиковали в Украине, ЕС и США,