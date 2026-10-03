В ЕС ответили на угрозы России дипломатам в Киеве

По словам спикера Еврокомиссии, Москва прибегает к очередным запугиваниям, чтобы заставить Европу уменьшить помощь Украине, однако достичь этого россиянам не удастся.

"Россия не впервые прибегает к таким угрозам. Это свидетельствует о том, что Кремль проигрывает войну и теряет выдержку. Мы будем и дальше поддерживать Украину, разоблачать безответственные и опасные действия России и усиливать давление на нее", - подчеркнул Кристиан Виганд.

Он также добавил, что Европейский Союз реализует самый масштабный в истории пакет санкций, в частности, введя на этой неделе новые ограничения за депортацию украинских детей.

В Еврокомиссии подчеркнули, что союз продолжает активное финансирование и обеспечение оборонных нужд Украины.

В частности, утверждены планы оборонных закупок на 28,3 млрд евро и отдельно выделяется 6,6 млрд евро непосредственно на военную помощь.

"Как отметила Высокий представитель Каллас, Россия готова идти на большие риски, но мы также усиливаем наши действия, чтобы увеличить цену агрессии для России", - отметил спикер.

При этом статус представительства ЕС в Киеве остается полностью неизменным.