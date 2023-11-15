ЕС возобновит финансирование Польши, когда Туск займет пост премьера, - Bloomberg

Польша получит доступ к дополнительному финансированию Европейского Союза к концу года, когда лидер оппозиции Дональд Туск займет пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Европейская комиссия планирует в ближайшие недели одобрить просьбу польского националистического правительства о выделении части помощи в размере около 2,8 млрд евро, предназначенной для того, чтобы отучить государства-члены от российской энергетики, человек знакомый с делом сказал.

Как только министры финансов ЕС подтвердят решение комиссии на заседании 8 декабря, Варшава сможет получить транш в размере около 550 млн евро в виде предварительного финансирования без каких-либо условий, по данным анонимного источника, который участвовал в переговорах за закрытыми дверями.

Доступ к средствам будет открыт через несколько дней после вступления Туска в должность. Бывший президент Европейского совета одержал победу на выборах в Польше в прошлом месяце и вместе с оппозиционными партиями изложил планы по отстранению от власти националистической партии "Право и справедливость" после восьми лет пребывания у власти.

Позиция нового премьера

Туск заявил, что его приоритетом является восстановление отношений с блоком, который приостановил финансирование из-за опасений по поводу разрушения независимых институтов в Польше и верховенства закона. Его правительству предстоит тяжелая работа по завершению реформ, чтобы получить доступ к финансированию в общей сложности в 60 млрд евро.

Лидер оппозиции отправился в Брюссель через несколько дней после голосования 15 октября, пообещав добиться выделения средств в этом году.

"Мы, конечно, ждем нового правительства, чтобы увидеть, можно ли предусмотреть определенное количество реформ, мы оценим то, что было сделано за последние месяцы", - заявил Дидье Рейндерс, европейский комиссар по вопросам юстиции, журналистам в Брюсселе в среду перед встрече министров внутренних дел.

Союзники Туска подписали коалиционный пакт на прошлой неделе, но новой коалиции придется подождать до следующего месяца, чтобы прийти к власти после того, как президент Анджей Дуда назначил действующего премьер-министра Матеуша Моравецкого, чтобы тот сделал первую попытку сформировать правительство. У премьер-министра от "Права и Справедливости" на это будет около месяца, и это вряд ли возможно без большинства.

Если Моравецкий потерпит неудачу, решение будет передано в парламент, который должен назначить Туска. Согласно парламентской процедуре, победитель выборов может вступить в должность уже 11 декабря.