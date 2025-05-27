ЕС отказался обсуждать с Россией углеродный сбор: причем тут Украина
Евросоюз отклонил запрос России на консультации по пакету мер по корректировке углеродных границ (углеродному сбору). Причиной назвали "агрессивную войну" РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство пишет, что ранее в мае РФ запросила в ВТО (Всемирной торговой организации) консультации с ЕС по поводу своего пограничного сбора за выборы углерода. Это в свою очередь, первый шаг "в споре перед началом официальных разбирательств". Ответ был следующим:
"Европейский союз считает, что консультации, запрошенные Российской Федерацией, не могут быть плодотворными и не могут привести к взаимоприемлемому решению рассматриваемого вопроса", сказано в документы ЕС, представленным в ВТО 26 мая.
О чем речь
Если Россия экспортирует в ЕС сталь, удобрения, цемент и прочее, то при их производства используется энергия с большими выбросами углекислого газа.
В связи с этим ЕС требует заплатить за это сбор при ввозе. Цель - сделать так. чтобы товары грубо говоря "грязных" стран не имели преимущества перед товарами из ЕС, где производители уже платят за выбросы.
Таким образом, СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism - механизм углеродной корректировки на границе) - это "плата за вход" на европейский рынок.
ЕС может пойти Украины на встречу по СВАМ
Напомним, несколько дней назад Carbon Pulse писало, что Еврокомиссия готова отложить полный запуск Механизма корректировки границ выбросов углерода для Украины. В частности, до 1 февраля 2027 года. При этом Киев еще не подал официальный запрос.
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