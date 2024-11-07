ЕС откладывает запуск EES: когда начнут действовать новые правила пересечения границ для украинцев

РБК-Украина рассказывает, что предусматривает новую систему въезда в ЕС и когда она заработает.

Что такое система EES

На границах ЕС начнет действовать новая IT-система EES (Entry/Exit System), которая будет автоматически регистрировать въезд и выезд всех иностранных граждан, независимо от наличия визы или безвизового режима. Система EES будет единовременно собирать биометрические данные путешественников, в том числе отпечатки пальцев и фото лица, которые будут храниться в течение трех лет.

В то же время, штампы в паспорта ставить больше не будут, а регистрация будет проходить через терминалы самообслуживания. Время прохождения границы может несколько увеличиться: сбор биометрических данных будет занимать до 40 секунд. EES также будет фиксировать отказы во въезде.

В правительстве отмечают, что новая система имеет целью облегчить контроль пересечения границ, повысить уровень безопасности и предотвратить использование поддельных документов и нелегальную миграцию.

Когда заработает система EES

Систему EES планировали запустить 10 ноября 2024 года, однако в октябре ЕС сообщил о задержке. Причина – неподготовленность пограничных компьютерных систем в Германии, Франции и Нидерландах.

По данным The Times, запуск автоматизированной системы ЕС для отслеживания пересечений границы посетителями из стран, не входящих в ЕС, может состояться позже в этом году или в 2025 году. В протоколе заседания комитета Европейского Совета, состоявшемся в четверг, 10 октября, говорится, что Европейская комиссия теперь планирует внедрять EES "постепенно", а "детали этого подхода будут определены в ближайшие недели". Также известно, что работа над системой продолжается по сей день.

Европейская комиссия предложила EES еще в апреле 2016 года, а поправки в Шенгенский кодекс внесли в ноябре 2017 года. Старт системы сначала планировали на 2022 год, затем перенесли на май 2023 года, а затем – на конец года.