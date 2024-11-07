ЕС откладывает запуск EES: когда начнут действовать новые правила пересечения границ для украинцев
Европейский союз решил ввести новые правила пересечения границ стран Шенгенской зоны. Нововведения будут касаться всех неграждан ЕС, в том числе украинцев.
РБК-Украина рассказывает, что предусматривает новую систему въезда в ЕС и когда она заработает.
Что такое система EES
На границах ЕС начнет действовать новая IT-система EES (Entry/Exit System), которая будет автоматически регистрировать въезд и выезд всех иностранных граждан, независимо от наличия визы или безвизового режима. Система EES будет единовременно собирать биометрические данные путешественников, в том числе отпечатки пальцев и фото лица, которые будут храниться в течение трех лет.
В то же время, штампы в паспорта ставить больше не будут, а регистрация будет проходить через терминалы самообслуживания. Время прохождения границы может несколько увеличиться: сбор биометрических данных будет занимать до 40 секунд. EES также будет фиксировать отказы во въезде.
В правительстве отмечают, что новая система имеет целью облегчить контроль пересечения границ, повысить уровень безопасности и предотвратить использование поддельных документов и нелегальную миграцию.
Когда заработает система EES
Систему EES планировали запустить 10 ноября 2024 года, однако в октябре ЕС сообщил о задержке. Причина – неподготовленность пограничных компьютерных систем в Германии, Франции и Нидерландах.
По данным The Times, запуск автоматизированной системы ЕС для отслеживания пересечений границы посетителями из стран, не входящих в ЕС, может состояться позже в этом году или в 2025 году. В протоколе заседания комитета Европейского Совета, состоявшемся в четверг, 10 октября, говорится, что Европейская комиссия теперь планирует внедрять EES "постепенно", а "детали этого подхода будут определены в ближайшие недели". Также известно, что работа над системой продолжается по сей день.
Европейская комиссия предложила EES еще в апреле 2016 года, а поправки в Шенгенский кодекс внесли в ноябре 2017 года. Старт системы сначала планировали на 2022 год, затем перенесли на май 2023 года, а затем – на конец года.
Новые правила на польской границе
С 1 ноября Польша ввела обязательную электронную регистрацию для всех иностранных перевозчиков независимо от типа груза, который они транспортируют. О чем сообщили представители польских властей.
Теперь водители грузовиков должны постоянно иметь при себе регистрационный номер RMPD из системы SENT или другой заменяемый документ. Также перевозчики обязаны обеспечить непрерывную передачу геолокационных данных транспортного средства. Для этого грузовики должны быть оборудованы локатором или внешней системой локализации, которую водитель должен активировать во время перевозки.
За нарушение правил перевозчикам грозят серьезные штрафы – до 12 000 злотых (около 120 000 грн).
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