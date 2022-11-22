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ЕС выделяет Украине 2,5 млрд евро и анонсировал объем помощи на следующий год

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Европейская комиссия сегодня, 22 ноября, предоставляет правительству Украины еще 2,5 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Мы планируем выделить 18 миллиардов евро на 2023 год с регулярным предоставлением средств. Для срочного восстановления, которое приведет к быстрому и успешному восстановлению страны. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – добавила глава Европейской комиссии.

Ранее мы писали, что Украина может получить обещанные 3 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС в январе. Средства станут частью пакета на 2023 год в размере 18 млрд евро.

Напомним, в начале ноября Еврокомиссия анонсировала пакет финансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро. Согласно программе Украина будет получать ежемесячно 1,5 млрд евро.

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ЕврокомиссияЕвросоюзВторжение России в УкраинуУрсула фон дер Ляйен