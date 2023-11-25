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ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт портов в Украине

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Европейский союз выделит Украине 50 миллионов евро. Эти деньги пойдут на ремонт портовой инфраструктуры.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Twitter.

"Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши "линии солидарности" и предоставим 50 миллионов евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры", - написала она.

ЕС выделит 50 миллионов евро на ремонт портов в Украине (twitter.com/vonderleyen)

Помощь Украине от ЕС

В конце октября Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. А уже в середине ноября стало известно, что Еврокомиссия выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев в Молдове.

При этом, после вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет.

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