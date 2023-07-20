ЕС выделит до 20 млрд евро на оборонные нужды Украины, - Боррель

"Это все тот же инструмент, Европейский фонд мира, который работал очень хорошо. Мы будем продолжать его использовать, но с отдельным разделом в нем, с конкретным финансированием, которое можно оценить по цифрам, о которых я говорил", - заявил он.

Фонд поддержки ВСУ

Издание Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что ЕС рассматривает возможность создания специального фонда для поддержки украинской армии.

Предполагается, что Брюссель будет покрывать расходны стран-членом Евросоюза на закупку и передачу Украине боеприпасы, ракеты и танки. Помимо этого ЕС оплатит обучение украинских военных.

Финансовая помощь Украине

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала предоставление нового пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

При этом издание Bloomberg сообщало, что помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.

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