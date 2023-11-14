RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь украинцам: на что пойдут деньги

Фото: Гуманитарная помощь украинцам от ЕС составит 110 млн евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн евро - на поддержку украинских беженцев в Молдове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"Поскольку война России против Украины продолжается, гуманитарная ситуация в стране остается тяжелой. Наступление зимы создает дополнительные проблемы для и без того уязвимых сообществ, пострадавших от войны", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЕК, єто новое финансирование поможет гуманитарным партнерам ЕС предоставлять основные услуги, такие как денежная помощь, еда, вода, жилье, здравоохранение, психосоциальная поддержка и защита.

Гуманитарная помощь ЕС

В ответ на вторжение России в Украину ЕС мобилизовал ресурсы для оказания чрезвычайной помощи Украине.

Через Механизм гражданской защиты ЕС все 27 стран ЕС, а также Норвегия, Турция, Северная Македония, Исландия и Сербия предложили помощь в натуральной форме, начиная от медикаментов и предметов жилья до транспортных средств и энергетического оборудования. На данный момент через механизм в Украину было доставлено 97 тысяч тонн помощи. Кроме того, ЕС задействовал свои стратегические резервы для доставки необходимых грузов на Украину.

С февраля 2022 года Европейская комиссия выделила 843 млн евро на программы гуманитарной помощи для помощи гражданскому населению, пострадавшему от войны в Украине. Сюда входят 785 млн в евро для Украины и 58 млн евро для украинцев, бежавших в соседнюю Молдову.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюз