ЄС не вірить, що Росія скоротила поставки газу з технічних причин, - Шольц

Лідери Євросоюзу не вірять заявам російського "Газпрому" про технічні причини скорочення поставок газу в Європу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Шольц після саміту ЄС прокоментував різке скорочення поставок російського газу по трубопроводу "Північний потік-1". Він заявив, що Росія заперечує будь-які політичні мотиви, але їй не довіряють.

"Ніхто в ЄС не вірить, що Росія скоротила поставки газу з технічних причин", - сказав канцлер.

За його словами, ЄС знаходиться на шляху до кращої координації енергетичної політики. Шольц не став розповідати про те, наскільки можна прискорити доставку газу з альтернативних джерел, але заявив, що багато країн старанно працюють над цим.