ru ua
Сб, 19 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Пригрозили РФ санкціями та звинуватили у порушенні "Мінську": в G7 зробили заяву

Новость на русском →
Мюнхен, Субота 19 лютого 2022 20:40
Пригрозили РФ санкціями та звинуватили у порушенні "Мінську": в G7 зробили заяву Фото: G7 звинуватила Росію у порушенні мінських домовленостей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністри країн G7 зробили заяву щодо російської агресії проти України. Вони звинуватили кремлівську владу в порушенні мінських домовленостей та пригрозили санкціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Німеччини.

Так, зустріч міністрів закордонних справ G7 відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції сьогодні, 19 лютого. В ній взяв участь і глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Заклик до дипломатії

Вказано, що міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також високий представник Євросоюзу глибоко стурбовані військовим нарощуванням Росії поблизу кордонів України, в незаконно окупованому Криму та в Білорусі.

Зазначено, що неспровокована і невиправдана концентрація сил Росії ставить під загрозу глобальну безпеку та міжнародний порядок.

Міністри закликали РФ йти шляхом дипломатії, розрядити напруженість, відвести значні сили від кордонів України та повністю виконувати міжнародні зобов’язання, включаючи зниження ризиків та прозорість військових дій.

Нарощування російських військ біля України

Як перший крок міністри очікують, що РФ здійснить оголошене скорочення своєї військової діяльності вздовж кордонів України.

"Поки що ми не бачили жодних доказів цього скорочення. Ми будемо оцінювати Росію за її діями", - йдеться у заяві.

Порушення мінських домовленостей Росією

За словами міністрів G7, зростання кількості порушень режиму припинення вогню на лінії зіткнення останніми днями викликає серйозне занепокоєння.

"Ми засуджуємо застосування важкого озброєння та невибіркові обстріли цивільних районів; це явне порушення мінських домовленостей. Ми також засуджуємо продовження видачі Росією російських паспортів жителям непідконтрольних уряду територій України. Це явно суперечить духу мінських домовленостей", - йдеться у документі.

Загострення на Донбасі

Глави МЗС країн G7 висловили стурбованість діями незаконних утворень на тимчасово окупованих територіях України, які слід розглядати як підготовку до військової ескалації, а інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої ​​військової ескалації. У заяві наголошується, що РФ має використати свій вплив на окупаційні адміністрації для деескалації.

Підтримка ОБСЄ

Міністри висловили підтримку Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ, члени якої відіграють ключову роль у зусиллях з деескалації.

"Місії необхідно надати можливість повноцінно та без обмежень її діяльності та свободи пересування виконувати свій мандат на благо та безпеку людей на сході України", - підкреслюють міністри країн G7.

Санкції проти РФ

Документ також містить заклики про готовність до широкого діалогу з Росією в різних форматах, а в разі агресії - до суворих санкцій. Водночас висловлюється підтримка суверенітету України та шляху, обраного її народом.

Нагадаємо, Велика Британія погодила з партнерами по "Великій сімці" (G7) і Європейському союзу санкції щодо Росії. Вони набудуть чинності у разі вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація G7 Мюнхенская конференция по безопасности Вторгнення Росії до України
NEWS
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
Ескалація, евакуація, обстріли. Що відбувається на Донбасі 19 лютого (оновлюється)
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі