ЕС ведет трудную борьбу. В СМИ рассказали о способах конфискации активов России

Европейская комиссия изучает юридические возможности конфискации российских активов для восстановления Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Согласно документу, с которым ознакомилось издание, ЕС ищет пути "усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления активами в качестве предварительных шагов для потенциальной конфискации".
Всего планируется изъять почти 300 млрд долларов замороженных активов России и доходов физических и юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС. В октябре Еврокомиссии было поручено изучить правовые возможности по аресту.
Главная проблема заключается в том, что пока не существует правового механизма для изъятия активов, в связи с чем его необходимо создать.
"У ЕС может быть путь для законной конфискации замороженных активов в соответствии с международным правом, но это, скорее всего, узкий, долгий и непроверенный путь", - сказал юрист Hughes Hubbard & Reed Ян Дунин-Васович.
Брюссель планирует предложения по признанию уклонения от санкций преступлением ЕС. Это, со своей стороны, предоставит возможность конфисковать активы подсанкционных лиц. Однако, в таком случае будет необходимо вынесение обвинительного приговора, что может длиться годами.
"Это потому, что многие из этих активов будут считаться иностранными инвестициями, которые пользуются защитой от экспроприации без компенсации и правом на справедливое и равное отношение в соответствии с международными договорами, которые Россия имеет со многими странами ЕС", - пишет издание.
Также орган должен будет установить четкую связь между подсанкционным лицом и войной на территории Украины.
Орган, осуществляющий конфискацию, также должен будет установить четкую связь между владельцем имущества и конфликтом в Украине.
Замороженные резервы Центрального банка, как правило, защищены иммунитетом, в связи с чем сейчас без согласия России их невозможно конфисковать.
Данные активы почти не подпадают под действие конвенции, которая бы их защищала, однако их арест может вызвать проблемы, связанные с конфискацией частных активов, "в дополнение к необходимости продемонстрировать достаточную связь с российским государством".
Сегодня ЕС также рассматривает возможность введения "налога на выезд" для активов или доходов от активов подсанкционных лиц, которые планируют перевести свою собственность за пределы союза. Это также может столкнуться с юридическими проблемами, поскольку данный способ будет направлен на конкретную группу лиц, что противоречит положениям международного права о недискриминации.
"ЕС и страны-члены пытаются ввести новое уголовное законодательство", - заявил Стефан Шилл, профессор международного и экономического права и управления в Университете Амстердама.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил конфисковать активы России в ЕС в пользу Украины.
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