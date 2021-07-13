ЄС вакцинував від COVID понад половину дорослого населення
Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (flickr com european_parliament)
Європейський союз на сьогодні вакцинував від COVID більше половини дорослого населення. Темпи необхідно зберігати, оскільки є загроза спалаху коронавірусу через нові варіанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
"Більше половини дорослого населення ЄС повністю вакциновані. Щоб уберегтися від нових варіантів і уникнути нової хвилі інфекцій, важливо пройти вакцинацію", - зазначила вона.
Вона також додала, що в країнах ЄС достатньо вакцин для вакцинації 70% дорослого населення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня.
У деяких країнах ЄС, зокрема в Португалії вже оголосили про четверту хвилю коронавірусу.