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ЄС вакцинував від COVID понад половину дорослого населення

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Брюссель, Вівторок 13 липня 2021 11:30
ЄС вакцинував від COVID понад половину дорослого населення Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз на сьогодні вакцинував від COVID більше половини дорослого населення. Темпи необхідно зберігати, оскільки є загроза спалаху коронавірусу через нові варіанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"Більше половини дорослого населення ЄС повністю вакциновані. Щоб уберегтися від нових варіантів і уникнути нової хвилі інфекцій, важливо пройти вакцинацію", - зазначила вона.

Вона також додала, що в країнах ЄС достатньо вакцин для вакцинації 70% дорослого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз планує вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня.

У деяких країнах ЄС, зокрема в Португалії вже оголосили про четверту хвилю коронавірусу.

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