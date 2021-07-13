ЕС вакцинировал от COVID более половины взрослого населения
Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Европейский союз на сегодня вакцинировал от COVID более половины взрослого населения. Темпы необходимо сохранять, поскольку есть угроза вспышки коронавируса из-за новых вариантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Более половины взрослого населения ЕС полностью вакцинированы. Чтобы уберечься от новых вариантов и избежать новой волны инфекций, важно пройти вакцинацию", - отметила она.
Она также добавила, что в странах ЕС достаточно вакцин для вакцинации 70% взрослого населения.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз планирует вакцинировать 70% взрослого населения до конца июля.
В некоторых странах ЕС, в частности в Португалии уже объявили о четвертой волне коронавируса.