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ЄС посилив правила роботи далекобійників

Четвер 09 липня 2020 15:13
ЄС посилив правила роботи далекобійників
Фото: далекобійник (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна

Нові правила спрямовані на боротьбу з різними схемами ухилення від податків транспортними компаніями

Європейський Союз затвердив пакет нових більш жорстких правил, що регулюють сектор вантажних автотранспортних перевезень на території співтовариства. Компанії зобов'язують організувати графік таким чином, щоб далекобійники могли регулярно повертатися додому - кожні 3-4 тижні.

Про це повідомляє прес-служба Європейського парламенту.

Обов'язковий щотижневий відпочинок не може бути в форматі відпочинку в кабіні своєї вантажівки, далекобійникам повинні забезпечити проживання. Тепер далекобійники будуть відрядженими працівниками - їм будуть платити більшу зарплату.

Крім турботи про здоров'я водіїв та, відповідно, дорожньої безпеки, ця норма повинна гарантувати більш чітке застосування до далекобійників норм податкового резидентства всередині ЄС.

Нові правила спрямовані на боротьбу з різними схемами ухилення від податків транспортними компаніями, які реєструються у країнах ЄС з найбільш пільговим податковим законодавством.

Після їх вступу в силу, транспортна компанія, зареєстрована у будь-якій з країн ЄС, має юридично підтверджувати наявність значного обсягу перевезень саме в цій державі, крім того, кожна машина повинна повертатися в країну, де зареєстровано операційний центр компанії не рідше одного разу в 2 місяці.

Нагадаємо, Володимир Зеленський пригрозив карою далекобійникам за їзду перевантажених транспортом.

Зазначимо, президент доручив патрульній поліції взяти контроль над габаритно-ваговими обмеженнями.

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