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ЄС затвердив третій пакет санкцій щодо Білорусі

Автор: Андрій Козловський

Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій проти Білорусі. Він спрямований проти режиму президента країни Олександра Лукашенка.

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Про це повідомив у кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці у Twitter.

"Міністри навколишнього середовища ЄС дали остаточне зелене світло для третього пакета санкцій щодо Білорусі. Сьогодні пізніше буде в офіційному журналі", - написав Джозвяк.

Він зазначив, що у санкційний список були включені кілька білоруських компаній. Зокрема, "Белтехекспорт" (спеціалізується на продажі зброї), Мінський завод колісних тягачів VOLAT, компанія із продажу нерухомості Dana Holdings та IT-компанія Synesis.

Також у список додані керівник білоруського державного мовника "Белтелерадіокомпанія" Іван Ейсмонт та заступник прем'єр-міністра Анатолій Сівак.

Нагадаємо, напередодні посли Європейського Союзу затвердили введення третього пакету санкцій у зв’язку з подіями в Білорусі.

Також раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Європейський союз може розширити санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зокрема, Брюссель вимагає від нього піти на поступки протестувальникам і припинити насильство проти білоруського народу.

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